Geldbörse geraubt

Langenhagen. In einem Einkaufsmarkt an der Erich-Ollenhauer-Straße ist eine 83-Jährige am Sonnabend um 16.30 Uhr beraubt worden. Zwei Täterinnen lenkten sie von ihrem Einkauf ab, kurze Zeit später bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. Die beiden Frauen sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild aufgewiesen haben und zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf 140 Euro.