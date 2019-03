Geldbörse gestohlen

Langenhagen. Während sich ein 85-Jähriger nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 12.50 Uhr in einer Spielhalle an der Hans-Böckler-Straße aufhielt, wurde seine neben einem Spielautomaten abgelegte Geldbörse entwendet. In dieser befanden sich neben seinen Personaldokumenten, einer EC-Karte auch 250 Euro Bargeld. Anhand von Videoaufzeichnungen wurde eine 50-jährige Täterin ermittelt, die im Anschluss festgenommen wurde. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.