Geldbörse gestohlen

Langenhagen. Während des Einkaufs im Aldi-Markt am Pferdemarkt ist einer 34-jährigen Langenhagenerin nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 9.45 und 10 Uhr ihre Geldbörse mit Bargeld, Bankkarte und persönlichen Ausweispapieren gestohlen worden. Die Geldbörse befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Manteltasche. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.