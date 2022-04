Geldbörsen gestohlen

Langenhagen. Ein 92-jähriger Senior aus Langenhagen setzte sich nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 10.30 Uhr auf eine Bank im CCL, um eine Pause zu machen. Dabei stellte er nach Auskunft der Polizei seinen Rollator neben sich ab, auf dem sich ein Geldmäppchen mit 70 Euro Bargeld befand. Ein Mann,etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß mit schwarzen Haaren und Schnauzbart trat auf den Senior zu, um ihm angeblich aufhelfen zu wollen. Hierbei legte der Täter seine Jacke über den Rollator. Nachdem der 92-Jährige Hilfe ablehnte, nahm der Täter seine Jacke und entfernte sich. Der Senior stellte nun fest, dass seine Geldmappe fehlte.

Gegen 13 Uhr wurde einem 55-Jährigen vor dem Ausgang eines Campingausrüsters an der Berliner Allee die Geldbörse mit 300 Euro Inhalt gestohlen. Zeugenhinweise in beiden Fällen bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.