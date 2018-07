Gemeinsam

Heitlingen (ok). Schützen und Feuerwehr feiern in Heitlingen gemeinsam. Wann? Am Wochenende vom 3. bis 5. August. Kommersabend (18.30 Uhr) und Blaulichtparty (21 Uhr) ist am Freitag, der große Festumzug mit Gastvereinen steigt am Sonnabend, 15 Uhr. Um 19 Uhr beginnt dann die große Zeltparty mit Live-Band. Der Frühschoppen mit Mittagessen findet am Sonntag ab 12 Uhr statt. Anmeldung bitte bei Michael Seehawer unter der Telefonnummer (05131) 45 59 84. Die Trefferscheibe wird dann beim Festumzug ab 14.30 Uhr ausgebracht.. Mit dem Platzkonzert klingt das Fest aus.