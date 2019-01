Gemeinsam lesen und diskutieren

Langenhagen. Gemeinsam Bücher lesen und sich mit anderen darüber austauschen – dies bieten drei Literaturkurse der Volkshochschule.

Im „Club der Wörter“ treffen sich Interessierte im vhs-Treffpunkt an acht Donnerstagen von 16. bis 17.30 Uhr. Grundlage jedes Termins ist ein gemeinsam zu lesender Textausschnitt – die Schlüsselszene eines Romans, eine Kurzgeschichte, ein Zeitungsartikel oder ein kurzer wissenschaftlicher Text. Der Kurs kostet 43,20 Euro.

Am 22. Februar beginnt ein Literaturgesprächskreis, der das Buch „Mittagsstunde“ der Autorin Dörte Hansen zum Thema hat. Es erzählt vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt, von Verlust, Abschied und Neubeginn. Der Kurs findet zwölf Mal freitags von 10 bis 11.30 Uhr statt und kostet 64,80 Euro.

Um Kurzgeschichten und Erzählungen geht es in einem Kurs ab Dienstag, 26. Februar. An 13 Donnerstagen werden jeweils von 16 bis 17.30 Uhr Texte von Christoph Ransmayr, Nadine Gordimer und anderen gelesen und diskutiert. Die Kosten betragen 70,20 Euro.

Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (05 11) 73 07 97 18 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.