Gemeinsam sammeln

Engelbostel/Schulenburg (ok). Gemeinsame Flurreinigung in Engelbostel und Schulenburg: Wer mitmachen möchte, kann am Sonnabend, 9. Oktober, ab 9.30 Uhr Müllbeutel bei Beittina Aurasa an der Kirchstraße 48 B oder bei Dirk Auf dem Berge an der Dorfstraße 45 abholen. Abschluss der Aktion mit einem kleinen Imbiss ist dann am Sonntag, 10. Oktober, um 15 Uhrmit einem kleinen Imbiss am Schützenhaus Schulenburg am Roten Weg.