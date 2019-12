Gemeinsame Wache

Langenhagen (ok). Das neue gemeinsame Feuerwehrhaus für Kaltenweide und Krähenwinkel sowie der Neubau der Kita Veilchenstraße sind zwei wesentliche Punkte der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen. Termin ist am nächsten Montag, 9. Dezember, ab 18 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.