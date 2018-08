Grünes Hoffest in Schulenburg am 26. August

Schulenburg. Die Langenhagener Grünen veranstalten am Sonntag, 26. August, ihr traditionelles Hoffest auf dem Hof Kohne in Schulenburg-Mitte an der Dorfstraße 28. Ab 15 Uhr lädt die Partei zu netten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen ein. Zu Gast ist der Regionsabgeordnete Ulrich Schmersow, umweltpolitische Sprecher der grünen Fraktion. Zum Auftakt der Veranstaltung tritt der Langenhagener Singkreis auf. Anschließend führt der Puppenspieler Bernd Linde mit seinem Figurentheater „Die Roten Finger“ das Stück "Die Abenteuer der Musik-Piraten" auf. Eine musikalische Piratengeschichte über Gemeinschaftssinn und Abenteuerlust, mit Mitmachliedern und neu arrangierter Musik der NDR Radiophilharmonie von Mozart und Vivaldi. Die Aufführung dauert 50 Minuten und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Danach können Kinder unter Anleitung jonglieren oder ein zu diesem Anlass hergestelltes Puzzle zusammensetzen.