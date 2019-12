Generalprobe des Musicals

Langenhagen. Seit den Herbstferien üben Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Evangelisch-lutherischen Elia-Kirchengemeinde das Weihnachtsmusical „Auf dem Weg zu Stall“ ein. In dem Stück wird erzählt, wie alle Beteiligten der bekannten Weihnachtsgeschichte zum Stall in Bethlehem kommen, um die Geburt Jesu zu feiern. Das Musical wurde von Sebastian Stein eigens für die Elia-Kirchengemeinde komponiert und geschrieben und wird in diesem Jahr am Heiligen Abend erstmals aufgeführt.

Zuvor gibt es bereits die Möglichkeit, das Musical am Sonnabend, 21. Dezember, um 11.30 Uhr in der Festhalle im Eichenpark (Stadtparkallee 13) zu sehen. Zwar stehen im Vergleich zum vorigen Jahr mehr Sitzplätze zur Verfügung, durch die Öffnung der Generalprobe für die Öffentlichkeit, soll aber vielen weiteren Menschen die Möglichkeit gegeben werden, sich das Musical anzuschauen.