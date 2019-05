Geowissenschaftliche Exkursion in die Gruben Höver und Misburg

Langenhagen. Im Rahmen des paläontologischen Wochenendes des Arbeitskreises Paläontologie Hannover (APH) lädt die Naturkundliche Vereinigung Langenhagen (NVL) am Pfingstsonnabend, 8. Juni, zu einer Exkursion mit Fossiliensuche in die Oberkreide ein. Besucht werden dabei die Gruben in Höver der Firma HOLCIM AG und in Misburg, Firma HEIDELBERGCEMENT AG. Der Exkursionsleiter des Arbeitskreises Daniel Säbele wird den Teilnehmenden die Entstehung der der dort zu findenden Fossilien erläutern und natürlich auch bei der Bestimmung von versteinerten Muscheln, Schwämmen, Seeigeln und Donnerkeilen behilflich sein.

Die Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt fünf Euro und für Kinder zwei Euro, Kinder können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Treffen ist um 8.15 Uhr vor dem Rathaus in Langenhagen. Angemessene Kleidung wie zum Beispiel Gummistiefel und gegebenenfalls Wechselkleidung sollte mitgenommen werden. Anmeldungen nimmt Familie Ratsch unter der Telefonnummer (05 11) 73 19 59 bis zum 1. Juni entgegen.