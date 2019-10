Gescheitert

Langenhagen. Diebe haben nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 18 und 19.30 Uhr versucht, über zwei Fenster in eine Wohnung an der Dresdener Straße zu gelangen, scheiterten jedoch an den verbauten abschließbaren Fenstern. Es blieb beim Versuch. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.