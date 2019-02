Figurentheater Bremen im Haus der Jugend

Langenhagen. Das Figurentheater Bremen gastiert am Donnerstag, 14. März und am Freitag, 15. März mit dem Stück „Geschichten vom Raben Socke“ nach den Büchern von Nele Moost im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz.Die Veranstaltungen für Kinder im Alter ab drei Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Karten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf montags von 7.30 bis 18.30 Uhr, dienstags bis donnerstags 9 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Eine Reservierung der Karten ist zurzeit nicht möglich.Eigentlich ist Rabe Socke ein netter Kerl, nur zeigt er diese Seite erst einmal nicht. Viel lieber ist er frech und hat dann gar keine Lust, nett, lieb und hilfsbereit zu sein. Nest aufräumen ist für ihn ein Gräuel und dass seine Freunde ihm seine Geburtstagswünsche „stehlen“, lässt ihn richtig zornig werden. Doch dank seiner vielen Freunde lernt der kleine Rabe Socke, dass Freundschaft heißt, nicht alles nur nach seinem eigenen Kopf zu machen.