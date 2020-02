Geschlossen

Engelbostel. Die kalte Jahreszeit geht zu Ende. Am Donnerstag, 5. März werden die Wintersachen gegen Frühlingsware getauscht. Deshalb bleibt die DRK-Kleiderstube in Engelbostel an diesem Tag geschlossen. Ab Dienstag, 10. März, ist sie wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.