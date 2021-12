Geschnappt

Langenhagen Bei einem Raub am Famila-Markt an der Hans-Böckler-Straße, der sich schon am 16.September ereignet hat,wurde eine 64-Jährige erheblich verletzt und zog sich

eine Kopfplatzwunde, Rippenbrüche und Prellungen zu. Nach detaillierter Spurensuche und mit Hilfe einer Phantomzeichnung wurde der Täter jetzt in der hannoverschen Innenstadt geschnappt. Es handelt sich um einen 41-jährigen Langenhagener, der in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden ist.