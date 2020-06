Gesichert und gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten am Dienstag zwischen 7 und 13 Uhr in den Koljwiesen das mit einem Schloss gesicherte schwarze Fahrrad der Marke Kalkhoff eines 59-jährigen Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.