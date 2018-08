Gesperrt

Godshorn. Fahrbahnarbeiten "Am Moore" in Godshorn: Die Strecke zwischen „Am Kielenkamp“ bis kurz vor der Einmündung Pappelstraße wird dafür ab Montag, 27. August, für voraussichtlich drei Wochen gesperrt. Danach wechselt die Baustelle in den westlichen Teil zwischen Pappelstraße und „Weißer Weg“. Der Endausbau des letzten Abschnitts der Straße „Am Moore“ soll je nach Wetterlage Mitte Oktober abgeschlossen werden.