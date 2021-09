Gespräche am Grill

Langenhagen. Der Grill wird bei den Sozialdemokraten am 11. und 25. September nochmals angeworfen. Jeweils am Tag vor den Wahlsonntagen gibt es also „Gespräche am Grill“, denn es geht um die Wurst – im sprichwörtlichen Sinne.

Bei der legendären Schinkengrillwurst gibt es im Sollingweg 39 beim Vorsitzenden der SPD- Abteilung Langenhagen, Frank Stuckmann, an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Bei Regen muss das Grillen jedoch leider ausfallen. Kurzfristige Infos gibt es unter (0 15 75) 9 63 08 53.