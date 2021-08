Gesprächsrunde bei Ophelia

„Mutter werden – Frau bleiben" für Frauen mit Babys

Langenhagen. Mutter zu werden und zu sein ist ein Abenteuer. Der neue Alltag mit Baby ist mir großen und kleinen Herausforderungen verbunden. Da fällt es häufig schwer, sich selbst als Frau im Blick zu behalten. Das Ophelia Beratungszentrum möchte Frauen hierbei unterstützen. Unter dem Thema „Mutter werden – Frau bleiben“ startet am 17. September 2021 in den Räumlichkeiten von Ophelia in Langenhagen eine regelmäßige Gesprächsrunde für Mütter mit Babys. Immer freitags von 9 bis 11 Uhr können sich die Teilnehmerinnen über Themen rund um Mutter- und Elternschaft sowie Frausein informieren und austauschen.Geplant sind kurze Inputs durch Expertinnen aus dem Raum Langenhagen und Hannover zu Themen wie Babyschlaf, Müttergesundheit, Selbstfürsorge, Eltern- und Partnerschaft.Im Anschluss bleibt jeweils genügend Zeit für Fragen und Austausch.Anmeldungen sind ab sofort unter info@ophelia-beratungszentrum.de möglich.Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro für zehn Termine (17. September bis 3. Dezember), eine Reduzierung ist auf Anfrage möglich. Veranstaltungsort ist das Ophelia Beratungszentrum, Kastanienallee 10, in Langenhagen.