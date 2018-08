Gestört

Godshorn. Mehrere Täter öffneten in der Nacht zu Donnerstag gegen zwei Uhr an der Berliner Allee offensichtlich den Tankdeckel eines geparkten Lastwagens und versuchten den getankten Dieselkraftstoff in einen Kanister umzufüllen. Der Lastwagen war über Nacht in einem Langenhagener Industriegebiet im Bereich eines Speditionsunternehmens abgestellt. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge stellte das Tatgeschehen fest und störte dadurch die Täter .