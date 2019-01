Gestört

Langenhagen. Während der Abwesenheit der Hausbewohner zerstörten vermutlich zwei Männer in einem Haus an der Rosenstraße zwischen 19 und 19.30 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Die Täter wurden durch die heimkehrenden Bewohner gestört und flüchteten zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der Täter, die erbeuteten Schmuck. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.