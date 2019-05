Gestreift

Langenhagen. Ein Autofahrer streifte nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen 12.30 und 18 Uhr im Eiselenweg im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Leon und beschädigte hierbei den vorderen linken Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.