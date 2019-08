Gestreift

Krähenwinkel. Ein Kraftfahrzeugführer streifte nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 7.30 und 11.30 Uhr an der Friedensallee in Krähenwinkel vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten grauen Opel Corsa. Hierdurch wurde der Opel auf der Fahrerseite am vordere Kotflügels zerkratzt und der Außenspiegel abgeknickt. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt rund 600 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.