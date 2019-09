Gestreift

Langenhagen. Ein Autofahrer streifte nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 8.15 und 12.20 Uhr auf dem Park + Ride-Parkülatz an der Klusriede vermutlich beim Ein-/Ausparken einen geparkten roten Seat Leon. Hierdurch wurde der Seat am hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.