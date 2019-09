Gestreift

Langenhagen. Ein Autofahrer streifte nach Auskunft der Polizei an der Flughafenstraße auf der Abflugebene vor Terminal B am Freitag zwischen 2 und 3.15 Uhr vermutlich beim Ausparken einen geparkten grauen Mercedes Sprinter. Hierdurch wurde der Kleinbus an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.