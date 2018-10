Gestreift

Langenhagen. Eine ältere Frau streifte am Freitag am Pferdemarkt zwischen 12.10 und 12.20 Uhr beim Ausparken mit ihrem Citroen Berlingo einen geparkt abgestellten Nissan X-Trail und verursachte hierdurch einen geschätzten Unfallschaden in Höhe von 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei.