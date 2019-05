Gestürzt

Langenhagen. Ein 45-jähriger Radfahrer stürzte nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 10.45 Uhr an der Hindenburgstraße und verletzte sich hierbei, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.