Gestürzt

Langenhagen. Eine elfjährige Fahrradfahrerin übersah nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 8 Uhr beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Ehlersstra0ße/Karl-Kellner-Straße den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten

Mercedes eines 80-jährigen Fahrzeugführers. Es kamt zum Zusammenstoß,

so dass die Elfjährige von ihrem Fahrrad auf die Fahrbahnstürzte und sich leicht an ihrer Hand verletzte. Für die ärztlichen Sofortmaßnahmen wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Erziehungsberechtigten erschienen ebenfalls vor Ort. Eine stationäre Behandlung

im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Gesamtschaden wird auf 450 Euro beziffert.