Gestürzt

Godshorn. Eine 65-jährige Autofahrerin hat nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 11.20 Uhr in der Straße "Am Moore" beim Öffnen ihrer Fahrertür eine sich von hinten nähernde 87-jährige Radfahrerin, die gegen die geöffnete Fahrertür fuhr und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht, in dem sie Hautabschürfungen und eine Platzwunde an der Nase aufwies. Eine hinzugerufene Rettungswa-genbesatzung transportierte die 87-jährige Radfahrerin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Auto sowie am Rad wird auf etwa 350 Euro geschätzt.