Informationsveranstaltung im AWO Familienzentrum

Langenhagen. Das Familienzentrum „Sonnenblume“ der AWO Region Hannover lädt zu einer Gesprächsrunde zum Thema „gesund aufwachsen“ ein. Der sogenannte Elterntalk findet statt am Donnerstag, 14. März, um 18.30 Uhr und dauert circa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Elterntalk will Mütter und Väter in ihrer Medienkompetenz und Erziehungsverantwortung stärken. Bei einem Talk treffen sich fünf bis sieben Mütter und Väter, um über Erziehungsthemen zu sprechen. Geleitet wird dieses Gespräch von Sana Driller, die vom Landesjungendschutz in der dialogischen Gesprächsführung ausgebildet wurde. Anhand von Bildkarten werden die Eltern ermutigt, eigene Erziehungsfragen, wie zum Beispiel „gesund aufwachsen“, anzusprechen und sich untereinander auszutauschen. „Dabei ist die wertschätzende Haltung gegenüber Eltern und ihrem Erziehungsalltag ein wichtiger Aspekt für den Erfolg von Elterntalk“, betont Einrichtungsleiter Bastian Altvater.Interessierte Mütter und Väter können sich bis Freitag, 8. März, verbindlich anmelden unter der Telefonnummer (05 11) 5 19 35 30 oder per E-Mail an familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de. Das Familienzentrum Sonnenblume liegt am Moorlilienweg 2 in Langenhagen. Weitere Informationen: AWO Familienzentrum Sonnenblume, Bastian Altvater, Telefon (05 11) 51 93 53 10.