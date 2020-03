Gesunde Kopfhaut

Langenhagen. Unsere Haare sind Sinnbild für Schönheit und Gesundheit. Viele Menschen haben trotz der großen Auswahl an Produkten Beschwerden und Probleme mit ihrem Haar und wissen nicht mehr, wie sie es pflegen sollen. Ein Seminar an der VHS Langenhagen am Freitag, 27. März, von 17.45 bis 21 Uhr gibt einen Überblick über die Funktionsweise der Kopfhaut, die Tricks der Kosmetikindustrie und zeigt, mit welchen einfachen Mitteln das Haar auf möglichst natürliche Weise wieder gesund gepflegt werden kann. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04.