Gesundheitskurse beim MTV

Engelbostel-Schulenburg. Im Januar geht es wieder los mit einer Reihe von Gesundheitskursen. Sie finden statt im Mehrzweckraum des MTV, Engelbostel, Stadtweg 43.

Neu im Programm ist der Kurs „Bewegen statt Schonen“. Dieser findet statt jeweils am Dienstagvormittag von 9 bis 10 Uhr und startet am 28. Januar. Er wird an zehn Übungseinheiten mit jeweils 90 Minuten durchgeführt. Neben der Schulung einer natürlichen und gesunden Haltung und Bewegung, stellen vor allem der Einsatz komplexer funktioneller Dehn-, Kräftigungs- und Stabilisationsübungen die Schwerpunkte des Kurses dar. Auch im Yoga Kurs Montag 17.50 bis 18.50 Uhr gibt es noch die Möglichkeit sich anzumelden. Bei weiteren Kursen sind noch Restplätze frei. Einfach auf der Homepage www.mtv-engelbostel-schulenburg anmelden und in der Kursübersicht (Spalte „Kurs anmelden“) stöbern. Mitglieder und Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.