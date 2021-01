Getürmt

Schulenburg. Eine 38-Jährige versuchte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 19.50 Uhr einen vollen Einkaufswagen aus dem Aldi-Markt an der Desbrocksriede in Schulenburg herauszuschieben. Dieser Ladendiebstahl wurde mit sechs weiteren Beschuldigten begangen, die mit drei weiteren, vollen Einkaufswägen aus dem Supermarkt gelaufen sind, ohne für die Waren zu bezahlen. Die einzelne Beschuldigte wurde mit einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz gestellt. Die weiteren Täter entkamen mit den restlichen Waren. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.