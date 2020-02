Gewaltsam

Kaltenweide. Einbrecher öffneten nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 11 und 13 Uhr gewaltsam einen Schrank in dem Gemeinschaftshaus Niet Hus in Kaltenweide. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.