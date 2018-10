Gewaltsam

Langenhagen. Diebe drangen zwischen Donnerstag, 20.45 Uhr, und Freitag, 8.40 Uhr, nach Auskunft der Polizei gewaltsam über ein Fenster in eine Garage an der Karlsbader Sraße ein und durchsuchten sowohl dieses als auch ein in der Garage abgestelltes Auto. Im weiteren Verlauf wurde ein Gartenhaus gewaltfrei geöffnet und betreten. Es wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.