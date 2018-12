Gideon

Langenhagen (ok). Gideon aus der Richterzeit des Alten Testamentes ist das Thema des nächsten Familiengottesdienstes in der Eliakirche an der Konrad-Adenauer-Straße. Termin: Sonntag, 9. Dezember, um 10 Uhr. Anschließend wird zum Mittagessen eingeladen.