Gitarrenkonzert in der Martinskirche

Engelbostel/Schulenburg. Einen Hauch von Lateinamerika bringen sie mit, wenn sie Musik von Piazolla auf ihren Gitarren zupfen, und das mitten im dunklen November: Pavlo Pakshyn und Dmytro Vakser werden am Freitag, 12. November, einen Konzertabend in der Martinskirche in Engelbostel gestalten.Die beiden Künstler stammen aus der Ukraine und studieren in Hannover. Gemeinsam haben sie ein buntes Programm mit Musik unter anderem von Mertz, Leo Brouwer und Piazzolla zusammengestellt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.