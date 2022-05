Glas komplett weg

Langenhagen (ok). Vandalen haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag den Unterstand der Bushaltestelle "Silbersee" an der Bothfelder Straße beschädigt, sodass das Glas fast komplett fehlte. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.