Glaube an Gott

Langenhagen. "Warum ich als Wissenschaftler an Gott glaube". Mit diesem Thema steigt Werner Gitt am Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Elia- Kirchengemeinde ein. Auch an den folgenden zwei Tagen wird er die spannenden Gemeindeabende zur gleichen Zeit fortgesetzen und mit nachdenkenswertem Inhalt füllen. Mit seiner Predigt am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr endet dann die Vortragsreihe. Der Eintritt ist frei und jeder Interessierte ist herzlich willkommen.