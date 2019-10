Bischof Heiner besucht die Liebfrauengemeinde

Langenhagen. Am Donnerstag, 24. Oktober kommt der Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, zu einem Pastoralbesuch in die Liebfrauengemeinde nach Langenhagen. Bischof Heiner wird die Einrichtungen der Gemeinde und die Menschen kennenlernen. Den Vormittag verbringt er in der Zwölf-Apostel-Kita. Am Nachmittag ist die ganze Gemeinde eingeladen, den Bischof zu treffen. Ab 14 Uhr wird im Gemeindehaus am Weserweg unter dem Motto „Gemeinde trifft den Bischof “miteinander diskutiert. Dabei soll es unter anderem einen vertieften Austausch zu den Themen „Glauben“ und „Gemeindeentwicklung“ geben. Um 18 Uhr feiert Bischof Heiner mit der Gemeinde die Abendmesse in der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67.„Wir freuen uns sehr, dass Bischof Heiner uns in Langenhagen besucht und dabei das Gespräch mit den Menschen der Gemeinde sucht“, sagt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Claudia Hopfe. „Anders als in der Vergangenheit sind am 24.Oktober alle Gemeindemitglieder herzlich eingeladen, nachmittags mit dem Bischof ins Gespräch zu kommen und abends gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Das zeigt, dass die katholische Kirche im Bistum Hildesheim mit Bischof Heiner Wilmer neue Wege geht.“