Glaubenskursus in Elia

Langhenhagen (ok). Glauben, Fragen und Zweifeln auf die Spur kommen – das ist Sinn und Zweck eines Glaubenskurses, der ab Montag, 23. September, immer montags zwischen 19 und 21 Uhr in der Elia-Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße. In den Herbstferien finden keine Treffen statt. Insgesamt sieben Treffen sind geplant. Die Spurensuche endet mit einem Gottesdienst am 17. November. DieTreffen dauern jeweils etwas mehr als zwei Stunden und bestehen aus einem leckeren Abend-Imbiss und jeweils zwei, durch ganz viele Bilder veranschaulichte Kurzvorträge. Zwischen den beiden Kurzvorträgen wird es Gespräche in kleinerer Runde. Anmeldungen bitte im Kirchenbüro unter allgemein@elia-kirchengemeinde.de. Weitere Infos unter www.elia-kirchengemeinde.de.