Gleich zwei Versammlungen

Engelbostel (ok). Zwei Veranstaltungen der Feuerwehr Engelbostel an einem Tag: Am Sonnabend, 11. Januar, trifft sich zunächst der Förderverein der Engelbosteler Feuerwehr umd 17.30 Uhr in der Gaststätte "Luhmann Zur Post" an der Hannoverschen Straße. Auf der Tagesordnung stehen dann die Berichte des ersten Vorsitzenden und des Kassenwartes sowie der Kassenprüfer. Ein Kassenprüfer muss gewählt und der Vorstand soll möglichst entlastet werden. Über zulünftige Termine und Aktivitäten wird gesprochen, eingegangene Anträge werden behandelt. Der Vorsitzende des Fördervereins weist darauf hin, dass der Jahresmitgliedsbeitrag bis spätestens 31. März bezahlt werden muss. Die aktuelle Satzung steht unter dem entsprechenden Unterpunkt auf www.stadtfeuerwehr-langenhagen.de.

Ab 18 Uhr tagt dann die Ortsfeuerwehr. Diverse Berichte, Vereidigungen, Beförderungen und Ehrungen stehen genauso auf dem Programm wie die Wahl eines Kassenprüfers. Der jeweilige Jahresmitgliedsbeitrag der Feuerwehr und des Fördervereins in Höhe von 25 Euro kann vor Beginn und in den Pausen der Versammlung beim Kassenwart bar bezahlt werden. Und jeder kann gegen einen Kostenbeitrag von zehn Euro am gemeinsamen Essen teilnehmen.