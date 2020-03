Gleichberechtigt, nicht hierarchisch

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Außerordentliche Jahreshauptversammlng beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Freitag, 20. März, ab 19 Uhr im Vereinsheim "Waldseeterrassen". Grund ist die Neufassung der Satzung. Es geht um Datenschutz, Kinder- und Jugendschutz, aber vor allen Dingen um eine komplette Änderung der Vorstandsstruktur. "Sie soll in Zukunft gleichberechtigt mit drei bis sechs Vorstandsmitgliedern und nicht hierarchisch aufgebaut sein", sagt Jörg Prick, der im Verein als stelllvertretender Vorsitzender für das Thema Verwaltung zuständig ist.