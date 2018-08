"Go music" startet

Schnupperstunde für Godshorner Dritt- und Viert-Klässler

Godshorn. Auch dieses Schuljahr möchten der Förderverein des Musikvereins und die Grundschule Godshorn wieder Kindern die Möglichkeit geben, ein Blasinstrument zu erlernen. Interessierte godshorner Schülerinnen und Schüler des dritten und vierten Jahrgangs sind herzlich zu einer Schnupperstunde eingeladen. Am Dienstag, 21. August, können von 14 bis 15 Uhr alle Blasinstrumente ausprobiert werden. Treffpunkt ist der kleine Musikraum der Grundschule. Der individuelle Instrumentalunterricht startet in der ersten Septemberwoche. Die Übungszeiten sind im Ganztag der Schule verankert.In den letzten Jahren hat sich die Bläser-AG „Go Music“ an der Grundschule Godshorn etabliert. Mittlerweile spielen zwölf Kinder und Jugendliche im „Go Music“-Orchester mit. Zu hören sind die jungen Musiker unter anderem am 15. September beim Musikfest in Godshorn. Bei Fragen wenden sich bitte an Urte Tuntke, unter der Telefonnummer (0511)78 45 92