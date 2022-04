Go West

Langenhagen. Der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen bietet Gästen und Mitgliedern eine 25 Kilometer lange Radtour nach Garbsen an. Diese Tour ist in gemütlichem Tempo, und es wird gemeinsam eingekehrt. Abfahrt ist am Mittwoch, 4. Mai, um 14 Uhr am Rathaus. Die Mitfahrt ist kostenfrei; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.