Golf gestohlen

Godfshorn. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend entwendeten Langfinger nach Auskunft der Polizei einen ordnungsgemäß gesichert abgestellten schwarzen VW Golf R an der Ahornstraße in Godshorn. Die Schadenshöhe beträgt etwa 20.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.