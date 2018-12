Gospelandacht

Krähenwinkel (ok). Gospelandacht in der Matthias-Claudius-Kirche in Krähenwinkel. Der Gospelchor "Voices of Joy" lädt für Heiligabend um 23 Uhr ein. Die Besucher können sich auf schöne weihnachtliche Melodien des Chores freuen, sind aber aiuch herzlich eingeladen, einige bekannte Weihnachtslieder selbst mitzusingen. Der Eintritt ist frei; am Ausgang wird um eine Spende gebeten.