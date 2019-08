Gottes Schöpfung

Langenhagen. Wer hat die Sonne gemacht? Dieser Frage will das Team der kath. Liebfrauengemeinde im Krabbelgottesdienst am Mittwoch, 28. August, um 9.30 Uhr in der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, mit allen kleinen Besuchern und ihrer Begleitung nachgehen und Gottes Schöpfung bestaunen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Nach dem kurzen Gottesdienst gibt es noch Gelegenheit, im Pfarrheim bei Kaffee, Tee und Keksen zusammen zu kommen während die Kinder spielen können.