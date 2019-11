Gottesdienst Anders „Zu-frieden“

Godshorn. Am Sonntag, 10. November um 18 Uhr befasst sich der Gottesdienst Anders in der Godshorner Kirche mit dem Thema „Zu-frieden“. Anlass war die Jahreslosung 2019 „Suche den Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15.) Die Sehnsucht nach Frieden schlummert wohl in jedem von uns. Aber wie können wir Frieden stiften und wie können wir inneren Frieden erlangen? Das und viele andere Aspekte sollen beleuchtet werden. Der Gottesdienst wird vorbereitet vom Gottesdienstteam unter der Leitung von Pastor Wook. Die musikalische Begleitung liegt in denn bewährten Händen von conTAKT und conVOICE unter der Leitung von Jürgen Negelmann. Den Abschluss bildet ein Förderschoppen in der Jugendscheune. Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele Besucher und sagt „Schalom“ (Friede sei mit dir) bis zum 10. November.