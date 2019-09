Gottesdienst

Langenhagen (ok). Die Schöpfung ist das Thema des nächsten Gottesdienstes des Familienzentrums "Emma und Paul" am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr in der Emmaus-Kirche. Es wird anschließend noch gemeinsam Mittag gegessen und für Kinder ein paar Spiele angeboten. Dann direkt im neuen Gemeindehaus neben der Kirche. Der Gottesdienst ist für Groß und Klein geeignet.